Эксперт раскрыл для украинцев секреты экономии на отдыхе за границей

Эксперт по туризму рассказал, как сэкономить на заграничных поездках.

Чтобы спланировать недорогую поездку за границу, стоит учитывать сезон и в зависимости от него решать – обращаться к туроператору или ехать самому. Лучше всего покупать билеты во время распродаж в межсезонье.

Такие рекомендации озвучил директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук, передает «Обозреватель». Например, полет в Будапешт, по его словам, стоит сейчас 2-2,5 тыс. грн туда и обратно.

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"Если вы хотите поехать летом, то лучше взять туристический пакет у оператора - так будет надежнее и дешевле. Если вы хотите поехать в межсезонье в точки с не массовым туризмом, то лучше маршрут составляйте сами. Дешево брать билеты в межсезонье", - сказал он.

Царук также уточнил, что можно совместить поездки. Дешевле выйдет, если брать билеты за рубежом.

"Из Будапешта летает еще Ryanair. Если вы, например, имеете немного времени, то можете полететь в Марокко. Это обойдется где-то в пределах 80-90 евро туда и обратно. Можете поехать на неделю в Египет - цены там в пределах 450 долларов: все включено, пятизвездочный отель", – добавил Царук.

Чтобы дешевле провести уикенд в Европе, эксперт советует смотреть на маршрут. Также стоит учитывать, в какой день недели вы хотите возвращаться домой.

"Лоукосты стали "умные" и повышают цены. Если вы, например, захотите вернуться обратно в воскресенье, то цена соответственно будет в два раза больше, чем если бы вы хотели вернуться в понедельник утром", – сказал он.

"Рисков нет. Вам просто надо хорошо продумать маршрут, понимать, чего вы хотите на этом маршруте. Лучше бронировать места заранее – так будет дешевле и спокойнее", - подчеркнул эксперт.