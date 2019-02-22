«Укрзализныця» назначила 17 дополнительных поездов к 8 марта

Отмечается, что поезда будут курсировать из Киева во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Днепр, Одессу и в других направлениях.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период праздников, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта, назначила 17 дополнительных поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что поезда будут курсировать из Киева во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Днепр, Одессу и в других направлениях.

В частности, будет курсировать поезд № 191/192 Киев - Львов 8 и 10 марта отправлением из Киева в 7:42 и прибытием во Львов в 17:49. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:57 и прибывать в Киев в 21:44.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейс 10 марта. Отправление из Киева в 07:08 и прибытие в Ковель в 16:58. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

Поезд № 207 Киев - Ужгород осуществит рейсы в Ужгород 7 и 9 марта, в обратном направлении - 6, 8 и 10 марта. Поезд будет отправляться из Киева в 16:12 и прибывать в Ужгород в 10:04. Из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:00 и прибывать в Киев в 10:32.

Поезд № 235 Киев - Ужгород отправится из Ужгорода 8 марта в 18:15 и прибудет в Киев в 08:37. Из Киева поезд отправится 9 марта в 20:28 и прибудет в Ужгород в 11:59.

Поезд № 219/220 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы отправится в Киев 8 марта, в Черновцы - 8 и 10 марта. Отправление из Черновцов в 22:30, прибытие в Киев в 14:47. Отправление из Киева в 01:31 и прибытие в Черновцы в 17:12.

Поезд № 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы 8 марта в 19:15 отправится в Киев и прибудет в 12:32. В обратном направлении отправится 9 и 10 марта в 15:09 и прибудет в Черновцы в 08:15.

Поезд № 204/203 Жмеринка - Киев отправится в рейс в Жмеринку 7 марта в 10:49 и прибудет в Киев в 14:47. Рейс в Киев состоится 11 марта в 16:12 с прибытием в Киев в 21:33

Поезд № 294/294 Хмельницкий - Киев осуществит рейс в Киев 7 марта с отправлением в 13:21 и прибытием в 19:59. 11 марта поезд отправится в Хмельницкий в 10:11, прибудет в 15:10.

Поезд № 162/161 Киев - Николаев будет курсировать в Николаев 7 и 11 марта, отправление из Киева в 14:35, прибытие в Николаев в 4:56. Отправление из Николаева 6 и 10 марта в 21:40 и прибытие в Киев в 12:39.

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Поезд № 223/224 Киев - Одесса будет курсировать 8 и 10 марта. Отправление из Киева в 08:55 и прибытие в Одессу 18:35. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:07 и прибытие в 20:31.

Поезд № 179 Киев - Днепр будет курсировать 8 и 10 марта, отправление из Киева в 08:40 и прибытие в Днепр в 17:57. Отправление из Днепра в 12:20 и прибытие в Киев в 22:04.

Поезд № 238/237 Киев - Днепр будет отправится в Киев 7 марта, отправление в 11:53 и прибытие в 21:04.

Поезд № 281/282 Днепр - Киев будет отправляться 6 марта в 20:42 и прибывать в Киев в 04:45. В обратном направлении поезд будет курсировать 11 марта в 21:47 и прибывать в Днепр в 06:20.

Поезд № 258/227 Одесса - Ужгород отправится из Одессы 7 и 9 марта в 16:54 и прибудет в Ужгород на следующий день в 11:46. В обратном направлении из Ужгорода отправления 8 и 10 марта в 13:54 и прибытие в Киев на следующий день в 09:21.

Поезд № 168 Львов - Одесса будет курсировать 8 и 10 марта. Отправление из Львова в 09:16 и прибытие в Одессу в 20:29. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:04 и прибывать во Львов в 21:05.

Поезд № 205 Покровск - Харьков будет курсировать с 6 по 11 марта, отправление в 09:20 и прибытие в 14:49. Отправление из Харькова в 16:35 и прибытие в Покровск в 22:01.

Поезд № 163 Киев - Харьков будет отправится в рейс 10 марта. Отправление из Киева в 6:53 и прибытие в Харьков в 13:36. В обратном направлении поезд отправится в 14:03 и прибудет в Киев в 22:19.

А где лучше всего провести "длинные" выходные на 8 марта, читайте в материале УНИАН.