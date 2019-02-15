Планы на длинные выходные: где бюджетно и с «изюминкой» отдохнуть на 8 марта

На 8 марта в Европу

Сказочный Будапешт

Столица Венгрии является практически идеальным городом, куда можно отправиться в поездку на 2-3 дня. В Будапеште есть все, что нужно для отличного уик-энда: здесь можно гулять по изысканным улицам и кататься по Дунаю, а в прохладную мартовскую погоду обязательно стоит попробовать ароматный кюртешкалач и горячий глинтвейн на площади Верешмарти.

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Добраться до Будапешта очень просто: в 13:10 в пятницу садимся на самолет WizzAir в Жулянах и прилетаем в город уже в 13:55. Обратно летим тем же путем в воскресенье (14:25 – 17:05). Стоимость билетов туда-обратно около 3638 грн.

Цены в хостелах на эти даты стартуют от 150 грн в общем номере, а хороший двухместный номер в приличном отеле обойдется в сумму около 800 грн за ночь.

Чем заняться в Будапеште

1. Насладиться потрясающим видом на город с горы Гелерт

2. Заглянуть в Философский сад

3. Увидеть самое узнаваемое и самое изящное здание в Будапеште – Парламент

4. Взобраться на белокаменные башни Рыбацкого бастиона

5. Попробовать венгерский гуляш на Центральном рынке

Изысканная Вена

В столице Австрии найти для себя развлечение может каждый, начиная от ценителя искусства и заканчивая любителем шумных вечеринок. Не говоря уже об обязательном пункте – попробовать ароматный кофе и знаменитый венский штрудель.

Расписание лоукостеров из Киева в Вену и обратно также очень удобное. Вылет из Киева в пятницу, 8 марта, у WizzAir назначен на 9:50, поэтому в столице Австрии вы окажетесь уже в 10:45. Цена билета для членов Wizz Discount Club – 2729 грн. Обратный рейс вылетает в субботу в 19:10, что дает возможность побыть в городе еще целый день. Вылетать домой лучше именно в субботу, так как билет в таком случае будет стоить около 1209 грн, а вот в воскресенье место на борту обойдется уже минимум 3949 грн, и это при вылете в 10:40 утра. Так что особого смысла переплачивать за одну лишь ночь нет, да и за два полных дня можно вполне успеть познакомиться со столицей Австрии. Если же двух дней в Вене совсем для вас мало – тогда лучше лететь домой в понедельник в 11:15, тогда билет обойдется в сумму до 2000 грн.

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К слову, относительно бюджетно долететь в Вену можно и из Харькова тем же WizzAir. Рейс из харьковского аэропорта очень удобно вылетает 7 марта в 21:05, а цены на билеты стартуют от 2729 грн без учета клубной скидки. Обратно вылететь из Вены в Харьков можно либо в субботу минимум за 3649 грн, либо уже во вторник за 1819 грн.

При этом следует помнить, что Вена – город весьма дорогой, поэтому цены в хостелах в Вене стартуют от 400 грн. Если очень повезет, можно найти что-то за 320-350 грн, но условия будут самые скромные.

Чем заняться в Вене

1. Прогуляться по Ратушной площади и площади Шварценбергплац

2. Посетить Венский зоопарк Шенбрунн

3. Потратиться и сходить на концерт в Венской опере

4. Осмотреть готический собор Святого Стефана

5. Увидеть хотя бы один из помпезных дворцов Вены - Бельведер и Шенбрунн

Вечный Рим

Этот город идет у нас последним по счету, но не по важности. Дорога в Рим включает пересадку, но вечный город стоит того, чтобы ради него немного поднапрячься, неправда ли? К тому же, мы подобрали для вас сверхдешевый маршрут.

Итак, в 9 часов утра в пятницу вылетаем самолетом WizzAir в Варшаву (прибытие в 9:35 по местному времени). Билет стоит 1519 грн, с членством в Wizz Discount Club этот же билет вам обойдется в 1209 грн. К слову, членство в клубе стоит 30 евро и также распространяется на вашего попутчика на все билеты в течение целого года. При этом вы экономите на каждом билете не менее 10 евро, так что окупается оно уже за один-два перелета.

Далее следует проехать из аэропорта Шопен в аэропорт Модлин. Это можно сделать на автобусах ModlinBus, которые ходят 8 раз в день и стоят около 10 злотых (72 грн). Из аэропорта Модлин вылетаем на самолете Ryanair в 13:40 и уже в 15:55 мы в аэропорту Рим-Чампино. Стоимость билета – 152 злотых (1100 грн). Путь на автобусе из аэропорта до центра Рима занимает 40 минут, цена на билет стартует от 4 евро (120 грн). Таким образом, дорога до Рима из Киева обойдется в 2500 грн. Для сравнения, цена билета на прямой рейс от МАУ на 8 марта составляет 4962 грн. Правда, уже в 12 часов дня вы будете в Риме.

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Обратно из Рима вылетаем 10 марта в 14:30 Ryanair до Вроцлава (прибытие 16:35). Цена билета – 18 евро (560 грн). И остается доехать из Вроцлава BlaBlaCar в Киев приблизительно за 1300 грн. К счастью, из Польши к нам водители ездят регулярно. При выезде в 17:00 в Киеве вы прибудете в 6 утра понедельника до начала рабочего дня. Второй вариант - долететь на WizzAir до Варшавы (15:35-18.10), а с утра в понедельник из Варшавы в Киев (6:10 – 8:30). Цена за оба перелета около 70 евро. При этом сможете еще вечер потратить на знакомство с Варшавой.

И в том, и в другом случае у вас будет два полных дня, чтобы насладиться непревзойденной столицей Италии.

Забронировать хороший отель в центре Рима на уик-энд можно за 51 евро на двоих, то есть всего 25 евро с человека за 2 дня.

Таким образом путешествие в Рим на два дня обойдется вам примерно в 5 тысяч гривен с учетом перелета и проживания. Да, направление не самое дешевое и дорога отнимет какое-то время, но ведь это Рим и его просто обязан увидеть каждый!

Чем заняться в Риме

1. Наконец увидеть Колизей своими глазами

2. Посетить Ватикан

3. Бросить монетку в знаменитый фонтан Треви

4. Попробовать замечательную итальянскую пиццу и воздушное тирамису

Поездка на 8 марта по Украине

Романтическое Вилково

Если для путешествия в настоящую Венецию трех дней может быть маловато, то для поездки в так называемую «украинскую Венецию» - Вилково – в самый раз.

«Изюминка» Вилково заключается в том, что это город на воде. Вместо привычных улочек и тротуаров здесь есть каналы шириной в пару метров, по которым местные плавают на украинских «гондолах».

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Добраться в город из Одессы можно за 3,5 часа, стоимость проезда на маршрутке составляет 180 гривен. В Одессу из Киева можно доехать на поезде. Цена билета – 170-230 грн в плацкарте и 630 грн в купе.

Вариантов по размещению, увы, на 8 марта в Вилково осталось совсем мало, самый дешевый из которых – 600 грн за ночь. А потому стоит поторопиться с поиском. Так же можно попробовать подыскать квартиру или дом у частных владельцев.

Чем заняться в Вилково:

1. Покататься по каналам города на лодке или погулять вдоль них

2. Отправиться на «нулевой километр» - место, где Дунай впадает в море

3. Осмотреть старообрядческие церкви

4. Попробовать местное вино

5. Посетить уникальный остров Ермаков – понаблюдать за уникальными птицами и животными

Уютные Черновцы

О Черновцах шутят, что у этого города «бабушка – Австрия, дедушка Франц Иосиф», а еще их нередко называют «украинской Веной» или «малым Парижем». Основной достопримечательностью Черновцов являются мощеные улочки и красивые домики с черепичными крышами, поэтому прогулка по Черновцам будет весьма приятной даже в слякотную мартовскую погоду.

Доехать до Черновцов из Киева можно на поезде, который прибывает в 8 часов утра. Плацкартный билет стоит 247 грн, а купейный - 484 грн.

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На выходные 8 марта в Черновцах сейчас доступны около 50 предложений. Цены в хостелах стартуют от 120 грн за ночь в общем номере, тогда как одноместный номер обойдется минимум в 250 грн. Самый скромный двухместный номер будет стоить около 300 грн, но это подальше от центра города.

Чем заняться в Черновцах:

1. Осмотреть здание Черновицкого национального университета, который больше похож на старинный замок

2. Проникнуться величием Костела Пресвятого Сердца Иисуса – украшения «украинской Вены»

3. Часами гулять по улицам и наслаждаться старинной архитектурой

4. Полюбоваться вечерним городом с горы влюбленных

Озорная Одесса

Перечислять все плюсы Одессы можно до бесконечности. Без преувеличения, один из самых колоритных украинских городов сам по себе уже является достопримечательностью. Здесь вы можете приобрести уникальное умение торговаться на рынках и перенять неповторимый шарм одесского юмора. Ну и, конечно же, здесь море!

Билеты из Киева в Одессу разлетаются, как горячие пирожки, поэтому побеспокоиться о них следует как можно раньше. Билет в плацкарту стоит около 180 грн, а в купе – 784 грн.

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В Одессе менее чем за месяц, как ни странно, доступны более 600 вариантов размещения. Цены стартуют от 100 грн за ночь в многоместных номерах в хостелах, а самый дешевый одноместный номер обойдется в сумму около 200 грн. Самый скромный двухместный номер будет стоить около 300 грн, а вот номер для двоих в хорошем отеле в центре города – около 500 грн.

Чем заняться в Одессе:

1. Погулять по Дерибасовской и спуститься (не подняться!) по Потемкинской лестнице

2. Совершить морскую прогулку на яхте или теплоходе

3. Провести вечер в одесском пабе

4. Спуститься в грандиозные подземные катакомбы.

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Какой бы город вы б не выбрали - в Украине или за рубежом, мы желаем вам отлично провести выходные. И надеемся, что наши советы обязательно пригодятся вам в поездке!

Ольга Броскова