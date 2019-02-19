Wizz Air с мая начнет летать из Киева в два города Греции

Wizz Air будет выполнять рейс Киев-Афины по вторникам и субботам, а рейс по маршруту Киев-Салоники - по понедельникам и пятницам.

Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, с 20 мая начнет выполнять полеты из международного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского в Салоники (Греция) и с 21 мая - в Афины (Греция).

Читайте такжеОстров Крит: побег за теплом в любое время года

Согласно пресс-релизу авиакомпании, всего Wizz Air будет выполнять четыре рейса в неделю из Киева в Грецию. Так, рейс Киев-Афины будет выполняться дважды в неделю, по вторникам и субботам, рейс по маршруту Киев-Салоники - также дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.

В авиакомпании уточнили, что билеты можно будет приобрести на сайте компании по цене от 19,99 евро.

Отмечается, что вместе с новыми открытыми маршрутами сейчас Wizz Air выполняет рейсы по 45 маршрутам в 13 стран из 3-х украинских аэропортов.

Также сообщается, что в течение 2018 года авиакомпания перевезла более 1,5 млн пассажиров на своих рейсах в/из Украины, что составляет более 107% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в марте 2019 года Wizz Air откроет 4 маршрута из Киева в Бремен, Биллунн и Ригу, а из Львова в Копенгаген, а также разместит четвёртый самолет Airbus A320 на своей базе в Киеве, что увеличит инвестиции авиакомпании в Украине до более 400 млн долл.