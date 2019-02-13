В Дубае открылась высочайшая гостиная в мире

Небоскреб Burj Khalifa открыл в Дубае самую высокую гостиную в мире – на высоте 575 метров.

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Гостиная The Lounge, Burj Khalifa расположена на 152, 153 и 154 уровнях и предлагает пространство с террасой, где можно полюбоваться видом на город с высоты птичьего полета и перекусить, передает russianemirates.com.

С 12.30 до 16.00 в гостиной сервируется послеобеденный чай, с 17.30 до 19.00 – коктейли на закате, а с 19.30 до полуночи – вечерние развлечения с живой музыкой и выступлением международных звезд. Стоимость посещения гостиной – от 550 дирхамов с человека.