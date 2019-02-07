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​Дубайский клуб запускает вечеринки с бесплатной выпивкой для мужчин

16:43, 07 февраля 2019
Новости туризма
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Вечеринки для мужчин будут проходить еженедельно по вторникам \ фото УНИАН

Вслед за популярными вечеринками для девушек (ladies night) Дубай решил порадовать и сильную половину человечества, запустив вечеринки для мужчин под названием Gents Night.

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С соответствующей инициативой выступил клуб Asia de Cuba, находящийся в пляжном отеле Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina, сообщает timeoutdubai.com.

Вечеринки для мужчин будут проходить еженедельно по вторникам: с 19.00 до 21.00 джентльменам предлагается два часа бесплатных напитков, а также скидка 50% на блюда по меню. В то же самое время дамы могут получить три напитка в подарок и аналогичную скидку по меню – с 19.00 до закрытия бара. Первая вечеринка состоится 19 февраля.

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Теги: #Дубай#клуб#мужчины