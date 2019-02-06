МАУ запустит прямые рейсы в Эфиопии не раньше 2020 года

Авиакомпания пока изучает эффективность открытия данного направления.

Крупнейший в Украине авиаперевозчик компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) планирует запустить прямые рейсы из Киева в Аддис-Абебу (Народно-Демократическая Республика Эфиопия) не раньше 2020 года.

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Об этом сообщил президент авиакомпании Юрий Мирошников на пресс-конференции.

«Рейсы в Эфиопию точно будут не в 2019 году, возможно, начнем с 2020 года. Мы изучаем африканский рынок. Ведь все уже привыкли к полетам в Египет, Тунис, Марокко. А в целом Африка остается загадкой. На данный момент мы приступили к переговорам о сотрудничестве с эфиопскими авиалиниями»,- сказал он.

Мирошников отметил, что расстояние от Киева до Аддис-Абебы является оптимальным для модели хаба в международном аэропорту "Борисполь", однако данный рынок является специфическим, к тому же непростая и процедура получения визы для украинцев, поэтому перед началом полетов необходимо провести анализ данного направления.

Также он сказал, что о стоимости перелета пока говорить рано. «Она будет известна перед запуском рейсов»,- отметил Мирошников.