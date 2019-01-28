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В Карпатах нашли тело погибшего под лавиной 28-летнего туриста из Киева

15:48, 28 января 2019
Новости туризма
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Погибшего туриста искали 4 дня / ГСЧС

Об этом сообщается на странице Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области в Facebook.

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Поисковая группа спасателей около 11.00 добралась к месту схода снежной лавины, в которой погиб турист. Тело погибшего транспортируют в Раховскую районную больницу.

В ГСЧС напомнили, что 25 января в 17:56 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута в районе г. Стог (Раховский район) сошла лавина, под которую попали три человека. Двум туристам удалось выбраться из нее, а третий - погиб. Все туристы являются жителями Киева, 1990 года рождения.

ГСЧС

Как сообщал УНИАН, в Карпатах спасатели четвертый день не могут найти тело погибшего туриста.

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Теги: #Карпаты#туристы