В Карпатах спасатели четвертый день не могут найти тело погибшего туриста
13:25, 28 января 2019Новости туризма
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Турист погиб четыре дня назад в районе горы Стог, куда шел вместе с двумя друзьями. В гору компания отправилась несмотря на запрет спасателей, в тот же день их накрыла лавина.
Спасатели продолжают поиски / Фото Вероника Кордон
В Карпатах спасатели продолжают поиск тела туриста, несмотря на угрозу схода лавины.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Турист погиб четыре дня назад в районе горы Стог, куда шел вместе с двумя друзьями. В гору компания отправилась несмотря на запрет спасателей, в тот же день их накрыла лавина. Два друга смогли самостоятельно выбраться из-под снега, откопали и третьего, но он уже был мертвым. Извлечь его самостоятельно не смогли, поэтому теперь тело ищут спасатели.
В Карпатах спасатели продолжают поиск тела туриста, несмотря на угрозу схода лавины
Как сообщал УНИАН, перед восхождением на гору туристы связывались со спасателями и спрашивали, насколько безопасен этот маршрут. Несмотря на предостережения спасателей, все трое решили пойти в горы.
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