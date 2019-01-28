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В Карпатах спасатели четвертый день не могут найти тело погибшего туриста

13:25, 28 января 2019
Новости туризма
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Спасатели продолжают поиски / Фото Вероника Кордон

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Турист погиб четыре дня назад в районе горы Стог, куда шел вместе с двумя друзьями. В гору компания отправилась несмотря на запрет спасателей, в тот же день их накрыла лавина. Два друга смогли самостоятельно выбраться из-под снега, откопали и третьего, но он уже был мертвым. Извлечь его самостоятельно не смогли, поэтому теперь тело ищут спасатели.

Как сообщал УНИАН, перед восхождением на гору туристы связывались со спасателями и спрашивали, насколько безопасен этот маршрут. Несмотря на предостережения спасателей, все трое решили пойти в горы.

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Теги: #Карпаты#туристы