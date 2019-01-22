Украинцы стали больше летать

Украинские авиакомпании в 2018 году увеличили пассажироперевозки на 17%.

Украинские авиакомпании по итогам 2018 года увеличили перевозку пассажиров по сравнению с 2017 годом на 17% – до 12,4 млн человек, сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, пассажирооборот авиационного транспорта за указанный период вырос на 25% – до 25,432 млрд пасс./км.

Грузоперевозки авиационным транспортом за 2018 год выросли на 19,7% – до 0,1 млн тонн, а грузооборот вырос на 24% и составил 341,4 млн т/км.

Предприятия железнодорожного транспорта Украины в 2018 году сократили перевозку грузов по сравнению с 2017 годом на 5,1% – до 322,3 млн тонн, перевозку пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой в Киеве) - на 4,4%, до 157,6 млн человек.

Согласно сообщению, грузооборот железнодорожного транспорта за отчетный период сократился по сравнению с 2017 годом на 2,9% – до 186,34 млрд т/км, а пассажирооборот увеличился на 1,3%, до 248,44 млрд пасс./км.

По итогам прошлого года железные дороги страны перевезли во внутреннем сообщении и на экспорт 267,6 млн тонн грузов, что на 3,5% меньше показателя предыдущего года.

Транспортные предприятия Украины в 2018 году сократили перевозку грузов по сравнению с 2017 годом на 2% – до 624,1 млн тонн, а перевозку пассажиров - на 3,5%, до 4,486 млрд человек.

Согласно сообщению, грузооборот транспорта в 2018 году сократился на 3,4% – до 331,661 млрд т/км, пассажирооборот увеличился на 4,4% – до 103,792 млрд пасс./км.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года украинские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров на 27,5% – до 10,554 млн человек, а грузоперевозки - на 10,5%, до 100 тыс. тонн.

Транспортные предприятия Украины в 2017 году увеличили перевозку грузов по сравнению с 2016 годом на 1,8% – до 635,9 млн тонн, а перевозку пассажиров - на 0,3%, до 4,647 млрд человек.