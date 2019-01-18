В Чехии на подъемнике застряли более 70 человек, их спасали вертолетом (видео)

Авария произошла из-за чрезмерного количества снега.

На горнолыжном курорте в Чехии сломался подъемник, на котором находились более 70 человек.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на местное издание Novinky.

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Как сообщается, инцидент произошел в районе чешского горнолыжного курорта Букова гора, спасатели на вертолетах в течение трех часов снимали со сломанного подъемника 71 лыжника.

Отмечается, об аварии стало известно во второй половине дня в четверг, 17 января. Высокое дерево, которое засыпало снегом, упало на подъемник, который поднимал в горы лыжников и сноубордистов. Движение 1688-метрового подъемника прекратилось, а все, кто на нем находился, остались заблокированными.

Работу горнолыжного курорта на время спасательной операции приостановили. Спасатели за три часа сняли на землю всех людей. В результате никто не пострадал.

Напомним, в марте прошлого года на курорте в Грузии сломался подъемник. Он внезапно начал с большой скоростью ехать обратно и буквально выбрасывать людей из кресел. Все живы, но десять отдыхающих травмировались.