"Мясорубка" на курорте в Грузии: мать рассказала о состоянии пострадавшей украинки (видео)

По словам матери пострадавшей в аварии украинки, угроза осложнений после операции остается.

Жизни украинки, пострадавшей во время аварии на подъемнике на грузинском курорте, угроз нет.

Это – киевлянка по имени Инна Ищук. Ее прооперировали в больнице Тбилиси. У девушки поврежден позвонок, а также многочисленные переломы – лопатки, локтя, ребер и бедра, передает ТСН.

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По словам нейрохирурга, который занимается ее состоянием, пострадавшая проведет на больничной койке несколько недель.

Журналистам удалось пообщаться с мамой украинки: "Она бодро себя чувствует. Конечно, угроза осложнений после операции остается. Мы с ней с первых дней в Тбилиси и видимся по первому нашему желанию. В любом случае, в Грузии я чувствую всестороннюю поддержку".

Напомним, в минувшую пятницу из-за поломки канатка начала двигаться в обратном направлении и выбрасывать людей из кресел. Травмировались 11 лыжников.

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