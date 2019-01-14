Авиакомпания из ОАЭ запускает двухнедельную распродажу билетов

Авиаперевозчик Etihad Airways из Объединенных Арабских Эмиратов запустил двухнедельную распродажу билетов на рейсы по всему миру.

Авиакомпания Etihad Airways объявила о начале распродажи билетов на полеты по всему миру.

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Двухнедельная акция продлится до полуночи 24 января. В течение этого периода можно приобрести билеты на любую дату с 18 января по 27 ноября.

Цены снижены на перелеты на некоторых популярных направлениях. Так, цены на билеты из ОАЭ в Париж эконом-классом начинаются с $763, в Нью-Йорк - с $1117, в Бангкок - с $518. Полет на новом направлении для авиаперевозчика - в Барселону - обойдется по акции в $750.

Перечень всех маршрутов доступен на сайте авиакомпании.