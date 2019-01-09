Emirates запустила первую распродажу билетов в этом году

Авиаперевозчик Emirates анонсировал бюджетные тарифы на рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов.

Авиакомпания Emirates анонсировала первую распродажу билетов в этом году. Таким образом, путешественники смогут сэкономить на перелетах в Европу, Азию и Америку из ОАЭ.

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У пассажиров, однако, есть меньше двух недель, чтобы приобрести билеты по бюджетным тарифам, передает gulfnews.com. Они будут продаваться до 22 января. Забронировать билеты можно на период с 10 января до 30 ноября этого года.

В авиакомпании отметили, что скидки призваны убедить туристов заранее составить планы на отдых и больше путешествовать в этом году.

Авиаперевозчик также снизил стоимость перелета в бизнес-классе до 3395 дирхамов ($924) для тех, кто направляется в Азию, и до 3745 дирхамов ($1019) для пассажиров, путешествующих в страны Ближнего Востока.