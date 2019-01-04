Финская авиакомпания стала самой безопасной в мире

Компания-победитель 2017 года - Emirates - оказалась на четвертой позиции.

Финская авиакомпания Finnair возглавила рейтинг самых безопасных авиаперевозчиков мира.

Рейтинг обнародовало издание Aero International совместно с гамбургским Центром исследования авиакатастроф (JACDEC), передает Громадське.

Всего в список вошло 100 авиакомпаний. Их оценка базируется на истории аварий за последние 30 лет, специфике страны, в которой она работает, и конкретных факторах риска.

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Второе место в рейтинге заняла авиакомпания Scoot (Сингапур), третье - Norwegian Air Shuttle (Норвегия).

Компания-победитель 2017 года - Emirates - оказалась на четвертой позиции. Пятое место заняла испанская Air Europa. Немецкая компания Lufthansa заняла 21 место.

60-е, последнее место, заняли авиакомпании из Эфиопии, России и Индонезии.

Ранее сообщалось, что несмотря на несколько аварий, 2018 год был одним из самых безопасных для гражданской авиации, однако по количеству аварий он стал худшим за средний показатель последних пяти лет.