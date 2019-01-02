Аэропорт "Борисполь" в 2018 году увеличил пассажиропоток на 19,5% - до 12,6 миллионов человек

Начиная с 2014 года, пассажиропоток аэропорта вырос на 84%.

Крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь» в январе-декабре 2018 года увеличил пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 19,5% – до 12,6 млн человек.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что пассажиропоток аэропорта, начиная с 2014 года, когда было обслужено 6,89 млн человек, вырос на 84%.

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Как сообщал УНИАН, аэропорт "Борисполь" в 2017 году увеличил пассажиропоток по сравнению результатами 2016 года на 22% – до 10,55 млн человек.

По итогам 2016 года пассажиропоток в «Борисполе» вырос на 19% – до 8,5 млн человек, а в 2015 году пассажиропоток вырос на 6% - до 7,2 млн пассажиров.

Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».