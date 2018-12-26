Turkish Airlines запустит авиарейс между Киевом и одним из курортных городов

Киев-Бодрум станет первым украинским маршрутом авиакомпании, который будет выполняться из турецкого регионального аэропорта.

Авиакомпания Turkish Airlines планирует начать выполнение прямых рейсов из аэропорта "Борисполь" в турецкий курортный город Бодрум.

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Старт полетной программы запланирован на 6 апреля 2019 года, сообщает Аvianews. Согласно информации в системе бронирования турецкого авиаперевозчика, полеты будут выполняться один раз в неделю по субботам в ночное время.

Вылеты из Бодрума запланированы на 01:15, вылеты из Киева - на 04:40. Время в пути составит около 2,5 часов. На линии Turkish Airlines планирует задействовать самолеты Airbus A320.

Бодрум-Киев станет первым украинским маршрутом Turkish Airlines, который будет выполняться из регионального аэропорта Турции. В настоящее время авиакомпания летает только из Стамбула в Киев, Львов, Одессу, Херсон, Запорожье и Харьков.

В октябре этого года посол Украины в Турции Андрей Сибига заявлял, что в 2019 году планируется запуск новых прямых рейсов между Украиной и Турцией, в частности, в четыре турецких города: Измир, Бурсу, Даламан, Бодрум.