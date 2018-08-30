Turkish Airlines увеличит число рейсов в Украину

Полеты по маршруту Львов-Стамбул по понедельникам, четвергам и воскресеньям будут осуществляться дважды в день.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 28 октября увеличит частоту полетов сообщением Львов-Стамбул с 7 до 10 рейсов в неделю. Это второе увеличение количества рейсов на линии за последний год.

Об этом пишет Avianews.

Полеты по маршруту по понедельникам, четвергам и воскресеньям будут осуществляться дважды в день.

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Вылеты дополнительных рейсов по понедельникам и воскресеньям предусмотрены в 08:40 из Стамбула и в 10:05 из Львова, по четвергам в 19:25 из Стамбула и в 21:20 из Львова.

Продажа билетов на дополнительные рейсы уже открыта.

С 1 марта 2018 года авиакомпания перевела выполнения полетов на этом направлении на ежедневный режим, до этого рейсы выполнялись пять раз в неделю.

С 3 сентября Turkish Airlines увеличит количество авиарейсов между Стамбулом и Одессой. Авиарейсы будут выполняться 18 раз в неделю вместо 14 раз.

Как сообщал УНИАН, Ryanair существенно ужесточит нормы бесплатного провоза багажа.