В центре Харькова гигантский медведь поет рождественские песни (фото, видео)

Харьковчане охотно делают селфи на фоне необычной фигуры.

Исполинскую фигуру сидячего мишки в свитере установили возле Зеркальной струи напротив Харьковского театра оперы и балета.

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Высота установки около 3,5 метров. Об этом сообщает МГ «Объектив».

Рядом с фигурой установлена панель с кнопками. Если на них нажать, медведь играет новогодние мелодии и светится разноцветными огоньками.

Харьковчане охотно делают селфи на фоне необычной фигуры, которая напоминает персонажа книги британского писателя Алана Александра Милна – Винни Пуха.