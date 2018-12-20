В центре Харькова гигантский медведь поет рождественские песни (фото, видео)
14:24, 20 декабря 2018Новости туризма
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Харьковчане охотно делают селфи на фоне необычной фигуры.
В центре Харькова появился «музыкальный мишка» / фото objectiv.tv
Исполинскую фигуру сидячего мишки в свитере установили возле Зеркальной струи напротив Харьковского театра оперы и балета.
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Высота установки около 3,5 метров. Об этом сообщает МГ «Объектив».
Рядом с фигурой установлена панель с кнопками. Если на них нажать, медведь играет новогодние мелодии и светится разноцветными огоньками.
Харьковчане охотно делают селфи на фоне необычной фигуры, которая напоминает персонажа книги британского писателя Алана Александра Милна – Винни Пуха.
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