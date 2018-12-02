Эксперты назвали самые "сильные" паспорта в мире

Первое место в рейтинге самых «сильных» паспортов мира в этом году занял паспорт Объединенных Арабских Эмиратов.

Первое место в рейтинге самых «сильных» паспортов мира по версии Passport Index в этом году занял паспорт Объединенных Арабских Эмиратов.

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При составлении рейтинга эксперты учитывали количество стран, в которые обладатели того или иного паспорта могут въезжать без визы. По этому показателю составители рейтинга Passport Index разделили все паспорта на 93 категории.

К первой категории относится только паспорт Объединенных Арабских Эмиратов. Граждане этой страны могут посещать без визы 113 стран, еще в 54 странах они получают визу по прибытии, оформлять визу заранее им нужно только при поездке в 31 страну.

Ко второй категории относятся паспорта Сингапура и Германии. В частности, граждане Сингапура могут без визы въезжать в 127 стран, Германии - в 126. В третью категорию вошли паспорта Дании, Швеции, Финляндии (разрешен безвизовый въезд в 126 стран), Люксембурга, Франции, Италии (в 125 стран), Нидерландов, Испании (в 123 страны), Норвегии, Южной Кореи (122 страны) и США (116 стран).

Паспорт Украины эксперты отнесли к 28-й категории. Украинцы могут въезжать без визы в 85 стран, еще в 42 они получают визу по прибытии.

Последнее место в рейтинге (93-я категория) занял паспорт Афганистана. Гражданам этой страны разрешен безвизовый въезд лишь в пять стран мира, в 24 они могут получить визу по прибытии, в 129 стран им необходимо оформлять визу заранее.