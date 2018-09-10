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Украина заняла 24-е место в рейтинге по "силе паспорта"

13:43, 10 сентября 2018
Новости туризма
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Паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ к 90 стран. \ фото УНИАН

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По данным рейтинга, паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ в 90 стран, передает радио Свобода. Еще в 41 стране украинцы могут получать визу по прибытии, а для поездок в 67 государств должны оформлять визу заблаговременно.

Согласно отчету по 2017 год, Украина усилила позиции в рейтинге за счет безвизового доступа в 34 страны.

Среди стран, для посещения которых украинцам все еще нужна виза – Япония, США, Великобритания, Ирландия и Китай.

Первое место в рейтинге занял паспорт гражданина Сингапура – его владельцы могут путешествовать без виз в 127 стран, и только в 32 должны оформлять визу.

В июне этого года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Антигуа и Барбудой.

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Теги: #Украина#паспорт#рейтинг