Wizz Air анонсировал запуск полетов из двух городов Украины в польский Краков

Билеты на данный маршрут уже можно забронировать или купить.

Венгерский лоукост Wizz Air запустит прямой рейс из Киева и Харькова в Краков (Польша).

Об этом сообщается на сайте бюджетного перевозчика, пишет Страна.ua.

Читайте такжеWizz Air намерен возобновить работу своей украинской "дочки"

Первый перелет из столицы уже запланирован на 5 апреля 2019 года. Билеты на данный маршрут уже можно забронировать или купить. Летать из Киева можно будет четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Билеты обойдутся как минимум в 609 гривен в одну сторону.

Перелеты из Харькова в Краков начнутся 16 сентября 2019 года, рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Цена за билет составит от 459 гривен в один конец.

Но на данный момент на сайте авиакомпании можно приобрести билеты только на перелеты до конца октября 2019 года, так как этот период считается окончанием "летнего сезона".

Ранее сообщалось, что Wizz Air запускает прямой рейс в Вену из аэропорта "Киев".