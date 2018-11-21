На Тернопольщине с 22 по 24 ноября будет проходить туристический форум «Тернопілля-2018»

Основные тематические направления форума: брендирование территорий, продвижение туруслуг в интернете, контроль экскурсионной деятельности, как основа национальной безопасности, событийный туризм, организация мероприятий: ошибки и поиск партнеров, источники финансирования туристических проектов.

В разных городах Тернопольщины с 22 до 24 ноября 2018 года состоится туристический форум «Тернопілля-2018».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, во время форума будут обсуждены актуальные вопросы с известными практиками и оценены возможности для дальнейшего развития.

Основные тематические направления форума: брендирование территорий, продвижение туруслуг в интернете, контроль экскурсионной деятельности, как основа национальной безопасности, событийный туризм, организация мероприятий: ошибки и поиск партнеров, источники финансирования туристических проектов.

Участие в мероприятии также примут представители органов местного самоуправления и учебных заведений. В выступлениях будут рассматриваться вопросы, которые особенно важны для развития государственных органов, объединенных территориальных общин, местных органов самоуправления, учебных заведений.

Первый день форум примут Украинский дом «Победа» (г. Тернополь), второй – комплекс «Астория» (г. Чертков), третий – ТК «Мишин-сити» (Залещики).

Как сообщал УНИАН, ранее на Тернопольщине создали интерактивную туристическую карту.