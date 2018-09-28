На Тернопольщине создали интерактивную туристическую карту (видео)

Желающие могут получать информацию сразу на нескольких языках: украинском, английском, польском и русском. Также в планах в ближайшее время добавить еще китайский язык.

На Тернопольщине создали интерактивную туристическую карту.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, на карте доступно рассказывается о 105 крупнейших главных туристических объектах области, перечень которых будет дополняться.

По словам председателя ОГА Степана Барны, интерактивная карта области поможет путешественникам лучше ознакомиться с туристическими изюминками и будет способствовать популяризации достопримечательных мест, а также увеличению количества туристов.

Желающие могут получить информацию сразу на нескольких языках: украинском, английском, польском и русском. Также в планах в ближайшее время добавить еще китайский язык.

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«В Тернопольской области наибольшее количество замков в Украине, самая длинная на Евразийском континенте пещера «Оптимистическая» и 235 деревянных храмов. Поэтому создание такой интерактивной карты – закономерно. Зайдя на ресурс, туристы смогут найти информацию про каждый объект и просмотреть его фото. Также можно менять картографическую основу и точно определять месторасположение», – отметил разработчик интерактивной туристической карты, руководитель «МagneticOne Municipal Technologies» Владимир Подобивский.

Для удобства путешественников карта поделена на районы и упорядочена по категориям. Туристы с легкостью смогут найти замки, дворцы, ратуши, сакральные памятники, иконы, ботанические сады, дендропарки, горы, водопады, геологические памятники, музеи и фестивали.