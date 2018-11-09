Праздник приближается: в мире начинаются приготовления к Рождеству и Новому году (видео)

Традиционно в западных странах Рождество празднуют 24 декабря, однако уже со второй половины ноября во многих городах начинают украшать улицы к празднику.

В нескольких странах мира в начале ноября уже начали активно готовиться к празднованию Рождества и Нового года.

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Как говорится в сюжете ТСН, в США уже успели срубить елку, которая станет одним из самых известных американских новогодних деревьев. Ее планируют украсить 50 тысячами праздничных огоньков и разметить под Рокфеллер-центром в Нью-Йорке. Высота елки составляет 22 метра, проведет в дороге она более 100 км, а торжественно зажгут ее 28 ноября.

В то же время в Париже уже загорелись праздничные огоньки. Их зажгли в одном из самых известных универмагов города - Galeries Lafayette's, который работает аж с 1865 года. В его витринах установили целые композиции из двигающихся кукол. Для отделки магазина использовали более 170 рождественских елок и почти 3,5 тысячи метров рождественских огоньков.

Отметим, традиционно в западных странах Рождество празднуют 24 декабря, однако уже со второй половины ноября во многих городах начинают работать рождественские ярмарки, а улицы украшаются огоньками и новогодними игрушками. Тем временем в магазинах в этот период начинаются праздничные скидки.

Кстати, ранее УНИАН.Туризм писал, какие моменты следует обязательно учесть, если решите отправиться за европейской рождественской атмосферой.