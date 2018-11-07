Заявление на оформление биометрического паспорта теперь можно заполнить онлайн

Новая электронная услуга доступна на сайте миграционной службы и на Правительственном портале.

В пилотную эксплуатацию запущена новая электронная услуга, с помощью которой можно внести онлайн свои персональные данные для оформления биометрического документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) Максим Соколюк во время брифинга по поводу введения нового онлайн-сервиса по заполнению заявления на оформление биометрических паспортов.

Он напомнил, что до недавнего времени граждане для оформления биометрических документов могли дистанционно записаться в электронную очередь и оплатить соответствующие административные сборы. Отныне вместе с записью в электронную очередь и предварительной онлайн-оплатой заявители могут заказать интерактивную форму, указав свои персональные данные.

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После обработки этой информации, отметил Соколюк, онлайн-сервис сгенерирует форму с QR-кодом, он будет содержать персональные данные заявителя, а сама форма - еще и исчерпанный перечень документов, которые необходимо иметь с собой во время личного визита в подразделение ГМСУ.

Он добавил, что заполненные данные не будут оставаться на серверах ГМС, они останутся в виде QR-кода у самого заявителя.

"На месте сотрудник считает QR-код сканером - информация мгновенно попадет в базы данных, работникам миграционной службы останется только сверить ее с оригиналом документов", - пояснил глава ГМСУ.

Соколюк подчеркнул, что создание государственных электронных сервисов существенно уменьшит количество ошибок, которые могли бы допустить при оформлении.

По его словам, этот сервис в режиме тестирования будет запущен в Киеве, а через несколько недель будет распространяться по всей стране. Также сервис, как уточнил глава ГМС, будет доступен в центрах предоставления админуслуг.

"Речь идет об уменьшении коррупционных рисков, более эффективном использовании рабочего времени госслужащими, создании простых и удобных сервисов для граждан и, конечно, о повышении уровня доверия к государству", - добавил президент Фонда «Восточная Европа» Виктор Лях.

Электронная услуга доступна на сайте миграционной службы и на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 11 июня 2016 года украинцы смогли путешествовать в страны Евросоюза без оформления визы, только при наличии действующего биометрического паспорта.

Введение безвиза повлекло немалые очереди за биометрическими паспортами и задержки с их выдачей. Очереди за биометрикой в Украине исчезли только летом 2018 года.

В сентябре 2018 года в Украине выдали 10-миллионный биометрический паспорт.