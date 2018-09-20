В Украине готовятся выдать 10-миллионный биометрический паспорт

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что завтра в Украине выдадут 10-миллионный биометрический паспорт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

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Президент напомнил, что 1 сентября прошел год, как Соглашение об ассоциации с ЕС вступило в силу в полном объеме.

"Завтра Украина выдает 10-миллионный биометрический паспорт", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 11 июня 2017 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны. Безвизовый режим позволяет украинцам находиться в государствах ЕС до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Всего на сегодняшний день по биометрическим паспортам граждане Украины могут посещать 117 стран.

За год действия безвизового режима с Европейским Союзом в страны ЕС по упрощенной процедуре выезжали 555 тыс. украинцев.