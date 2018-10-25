Туристов на границе с ЕС будет встречать искусственный интеллект, который сможет выявлять обман

Искусственный интеллект будет оценивать эмоции, которые проявляет человек во время интервью, и выявлять обман при ответе на конкретный вопрос.

Туристов и мигрантов на границе с ЕС скоро будут встречать цифровые "пограничники" - с ноября в нескольких стран Шенгенской зоны начинаются испытания программы iBorderCtrl.

Как сообщает Голос Америки, человек, который будет иметь дело с системой, сначала должен завершить предварительную регистрацию путешествия онлайн, и общение с аватаром пограничника будет частью этого процесса.

Искусственный интеллект будет оценивать эмоции, которые проявляет человек во время интервью, и выявлять обман при ответе на конкретный вопрос.

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Машина будет следить за невербальными сигналами, едва заметными микрожестами. Система распознает мгновенные изменения в лице по почти 40 показателям, а также анализирует голос, собирает отпечатки пальцев. О полном переходе на такую систему речь пока не идет.

С ноября пилотный проект запустят в нескольких пунктах пересечения границы в Греции, Латвии и Венгрии. Система не принимает решение автоматически, а выставляет оценку по шкале рисков для каждого лица.

Стоимость проекта - 4 миллиона евро, она призвана ускорить процедуру проверки и лучше выявлять людей, которые представляют потенциальную угрозу.

Ранее УНИАН сообщал, что крупнейший британский аэропорт Хитроу планирует установить сканеры распознавание лиц пассажиров в терминалах вылета. Тогда для посадки в самолет не нужны будут ни паспорт, ни посадочный талон.