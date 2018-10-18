Без паспорта и посадочного талона: в аэропорту Хитроу новая технология заменит документы

Чтобы воспользоваться этой технологией, пассажирам придется загрузить свои паспортные данные и фотографию в специальное приложение на смартфоне.

Крупнейший британский аэропорт Хитроу планирует установить сканеры распознания лиц пассажиров в терминалах вылета. Тогда для посадки в самолет не нужны будут ни паспорт, ни посадочный талон.

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Как пишет Daily Mail, проект стоимостью 50 млн фунтов стерлингов должен существенно сократить время в аэропорту для вылетающих из страны, передает Би-би-си.

Сканеры распознания лиц будут основаны на тех же технологиях, что и электронный паспортный контроль для обладателей паспортов с встроенными электронными чипами. Правда, чтобы воспользоваться этой системой, пассажирам придется загрузить свои паспортные данные и фотографию в специальное приложение на смартфоне. А значит, как минимум иметь смартфон, поддерживающий это приложение.

По мнению представителя Хитроу, которое цитирует газета, новая технология избавит пассажиров от необходимости показывать разные документы разным службам аэропорта в подтверждение своего права путешествовать на том или ином рейсе.

Новая система в тестовом режиме запустится уже летом. Если испытание пройдет успешно, то сканеры распознания лиц будут установлены во всех терминалах и это станет самым крупным применением биометрических технологий в мире.

Пока же минувшим летом ожидание в очереди на паспортном контроле для прилетевших в Британию, достигало двух с половиной часов.