МАУ представит новое меню на рейсах в зимний период
19:15, 22 октября 2018Новости туризма
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Компания подготовила более девяти вариантов бизнес-ланчей.
Некоторые изменения появились в меню предварительного заказа / simpletravel.info
Авиакомпания МАУ представила новое зимнее меню, которое пассажиры смогут оценить уже с 1 ноября.
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В новом меню компания предлагает салат с жареным тыквой и бобовыми. В качестве стартера можно попробовать закуску из куриного террин и хумус. Жаркое по-гуцульски и тарелку риса с овощами и фузили с тушеным рататуем.
МАУ подготовила более девяти вариантов бизнес-ланчей. Некоторые изменения появились в меню предварительного заказа.
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