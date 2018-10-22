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МАУ представит новое меню на рейсах в зимний период

19:15, 22 октября 2018
Новости туризма
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Некоторые изменения появились в меню предварительного заказа / simpletravel.info

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В новом меню компания предлагает салат с жареным тыквой и бобовыми. В качестве стартера можно попробовать закуску из куриного террин и хумус. Жаркое по-гуцульски и тарелку риса с овощами и фузили с тушеным рататуем. 

МАУ подготовила более девяти вариантов бизнес-ланчей. Некоторые изменения появились в меню предварительного заказа. 

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Теги: #самолеты МАУ