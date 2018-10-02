Грузинская MyWay Airlines с 5 октября запустит регулярные авиарейсы из Тбилиси в Киев

На начальном этапе авиакомпания будет выполнять два рейса в неделю, по понедельникам и пятницам.

Новая грузинская авиакомпания MyWay Airlines с 5 октября запустит регулярные рейсы по маршруту Тбилиси (Грузия) - Киев – Тбилиси в аэропорт «Борисполь», сообщила пресс-служба аэропорта.

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Отмечается, что на начальном этапе авиакомпания «Myway Airlines» будет выполнять два рейса в неделю, по понедельникам и пятницам, на воздушном судне Boeing 737-800, а с 24 октября добавит еще один рейс по средам.

В пресс-службе напомнили, что с 17 октября аэропорт «Борисполь» также начнет партнерство с известной европейской авиакомпанией Brussels Airlines.

Как сообщал УНИАН, в июне грузинская авиакомпания MyWay Airlines запустила регулярные рейсы из Тбилиси и Батуми в Харьков.

Справка УНИАН. Авиакомпания MyWay Airlines является грузинским перевозчиком, который базируется в Тбилисском международном аэропорту. MyWay Airlines входит в группу Hua Ling, основанную в 1988 году в Китае.

3 апреля 2018 года авиакомпания совершила свой первый рейс из Тбилиси в Тегеран. Полеты между Тбилиси и Тель-Авивом были объявлены 28 июня 2018 года.