Грузинская авиакомпания Myway Airlines запустила первые регулярные рейсы в Харьков

Харьков стал первым регулярным международным направлением новой авиакомпании.

Новая грузинская авиакомпания Myway Airlines выполнила первые регулярные рейсы в своей истории, совершив полеты 12 июня между Харьковом и Тбилиси.

В этот же день самолет авиаперевозчика выполнил регулярный рейс Тбилиси-Батуми, а 13 июня вылетел из Батуми в Харьков, пишет avianews.com.

Харьков стал первым регулярным международным направлением новой авиакомпании, которая до этого успела выполнить только чартерные рейсы в Тегеран и Анталью.

Как сообщил avianews.com заместитель коммерческого директора Myway Airlines Григорий Померанцев, для первых полетов в Украину компания выбрала Харьков, а не Киев, который первоначально был в приоритете, из-за практически полного отсутствия прямого авиасообщения первого города с Грузией.

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Полеты между Харьковом и Батуми будут выполняться на сезонной основе до сентября.

«Мы рассчитываем за это время раскатать направление между Украиной и Грузией, и рейс Харьков-Тбилиси станет круглогодичным», — отметил Померанцев.

В Myway Airlines ожидают, что примерно 90% пассажиров на рейсах в Батуми будут туристами из Украины, в то время как на линии Харьков-Батуми 70% пассажиров будет следовать из Украины и 30% из Грузии за счет путешествий, связанных с посещением родственников.

Рейсы Харьков-Тбилиси будут выполнятьcя два раза в неделю по вторникам и субботам, между Харьковом и Батуми — два раза в неделю по средам и субботам на 170 местных самолетах Boeing 737-800.