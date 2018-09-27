Победителей объявили во время торжеств по случаю празднования в области Всемирного дня туризма и Дня туризма в Украине.

На Тернопольщине объявили победителей областного конкурса «7 чудес Тернопольщины».

Читайте такжеПутешествие по украинским замкам, часть VI. Многогранная Тернопольщина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, конкурс, организованный отделом туризма ТОДА, проводился, чтобы выявить и популяризировать достопримечательности территории, уникальные и интересные исторические, природные, культурные, архитектурные объекты, расположенные на территории области.

Победителей объявили во время торжеств по случаю празднования в области Всемирного дня туризма и Дня туризма в Украине.

Победителями конкурса в номинации «Архитектурная ценность» стали Бучачская ратуша и Вишнивецкий дворец, в номинации «Природная ценность» – скалы Словацкого, пещера Оптимистическая, региональный ландшафтный парк Загребелля, в номинации «Культурная ценность» – етногалерея «Наследство», «Борщевская вышиванка».

Напомним, на Тернопільщиніу ближайшие выходные, 28-30 сентября, состоятся Всеукраинские приключенческие соревнования для путешественников «Терен».