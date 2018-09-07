На Тернопольщине 28-30 сентября состоятся Всеукраинские приключенческие соревнования для путешественников «Терен»
На Тернопольщине 28-30 сентября 2018 года состоятся Всеукраинские приключенческие соревнования для путешественников «Терен».
Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия, соревнования предусматривают поиск контрольных пунктов и прохождения различных технических этапов ночью.
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Участники будут соревноваться в пеших дистанциях с ориентированием по компасу, с ориентированием по GPS, а также в дистанции на велосипедах. На прохождение маршрута дается 12 часов. Программа мероприятия включает проведение соревнований в ночной период времени, лекторий на разную тематику, подготовку участников к гонкам.
Пройдут соревнования на территории Монастыриского района. Организаторы: Киевская областная федерация спортивного туризма и ОО “Команда Терен”.
Мероприятие направлено на развитие украинского приключенческого туризма, повышение роли физической культуры во всестороннем гармоничном развитии личности.
Как сообщал УНИАН, ранее на Тернопольщине презентовали проект развития эко- и агротуризма "Тернопольское Приднестерье".