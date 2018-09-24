Летучие рыбы и пришельцы в небе: в Берлине прошел яркий фестиваль воздушных змеев (фото, видео)

Фестиваль проходит уже седьмой год подряд и организаторы говорят: каждый раз удивляются, на что способна человеческая фантазия.

В Германии 22 сентября 2018 года на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф прошел седьмой фестиваль воздушных змеев.

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Как говорится в сюжете ТСН, во время фестиваля в небо поднялись сотни кайтов самых разнообразных форм и цветов.

Сильный ветер хорошо гонял змеев, но их создатели даже пробовали составить из них определенные фигуры.

Фестиваль проходит уже седьмой год подряд и организаторы говорят: каждый раз удивляются, на что способна человеческая фантазия. Ведь ежегодно воздушные змеи приобретают самые неожиданные формы и размеры.

Как сообщал УНИАН.Туризм, также 22 сентября 2018 года в немецком Мюнхене открылся самый известный в мире фестиваль пива - Октоберфест, который продлится до 7 октября.