Летучие рыбы и пришельцы в небе: в Берлине прошел яркий фестиваль воздушных змеев (фото, видео)
10:59, 24 сентября 2018Новости туризма
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Фестиваль проходит уже седьмой год подряд и организаторы говорят: каждый раз удивляются, на что способна человеческая фантазия.
Участники фестиваля удивляли посетителей как только могли / Фото Stadt und Land Wohnbauten-Gesellshaft mbH
В Германии 22 сентября 2018 года на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф прошел седьмой фестиваль воздушных змеев.
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Как говорится в сюжете ТСН, во время фестиваля в небо поднялись сотни кайтов самых разнообразных форм и цветов.
Сильный ветер хорошо гонял змеев, но их создатели даже пробовали составить из них определенные фигуры.
Фестиваль проходит уже седьмой год подряд и организаторы говорят: каждый раз удивляются, на что способна человеческая фантазия. Ведь ежегодно воздушные змеи приобретают самые неожиданные формы и размеры.
В Берлине прошел фестиваль воздушных змеев
Как сообщал УНИАН.Туризм, также 22 сентября 2018 года в немецком Мюнхене открылся самый известный в мире фестиваль пива - Октоберфест, который продлится до 7 октября.
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