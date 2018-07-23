Аэропорт "Львов" сообщает об отмене 8-ми рейсов авиакомпании SkyUp

Рейсы должны были выполняться 25, 26, 28 и 29 июля из Хургады и Шарм-эль-Шейха во Львов. В эти же даты отменен вылет из Львова на данные курорты Египта. Причины отмены рейсов не сообщаются.

Международный аэропорт «Львов» сообщил об отмене восьми рейсов украинской авиакомпании SkyUp с двух курортов Египта во Львов и из Львова в Египет.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Львов», авиакомпания SkyUp отменила слоты, которые должны были выполняться 25, 26, 28 и 29 июля из Хургады и Шарм-эль-Шейха во Львов и, в эти же даты отменен вылет из Львова на данные курорты Египта.

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«Авиакомпания SkyUp отменила слоты, которые должны были выполняться на Airbus A330-200 на отдельные даты и по маршрутам:

25 июля (среда)

Рейс №KUP5414 Хургада - Львов

Рейс №KUP5413 Львов - Хургада

26 июля (четверг)

Рейс №KUP5314 Шарм-эль-Шейх - Львов

Рейс №KUP5313 Львов - Шарм-эль-Шейх

28 июля (суббота)

Рейс №KUP5414 Хургада - Львов

Рейс №KUP5413 Львов - Хургада

29 июля (воскресенье)

Рейс №KUP5314 Шарм-эль-Шейх - Львов

Рейс №KUP5313 Львов - Шарм-эль-Шейх», - сообщает пресс-служба аэропорта «Львов».

Как отмечается, авиакомпания SkyUp отменила слоты (время, выделенное в аэропорту рейсу, для выполнения самолетом операции прибытия или отправления в определенную дату или период - УНИАН). В то же время причины отмены рейсов не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, 15 июля аэропорт «Львов» предупредил о задержке двух рейсов авиакомпании SkyUp.

В конце 2017 года состоялась официальная презентация авиакомпании в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp, которая должна была начать полеты в апреле 2018 года. Однако в связи с задержкой получения сертификата эксплуатанта не смогла этого сделать. Первые чартерные рейсы начались с конца мая.