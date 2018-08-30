Каждый 50-й пассажир самолета встретил свою любовь на борту - исследование

Кроме этого, данные свидетельствуют, что один из семи пассажиров познакомился с лучшим другом на борту.

Согласно исследованию британского банка HSBC, один из 50 пассажиров самолета встретил любовь своей жизни на борту во время перелета.

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"В небе рождаются не только романтические отношения. Полученные данные свидетельствуют о том, что один из семи пассажиров познакомился с лучшим другом на борту", передает 112.ua со ссылкой на CNN.

Отмечается, что лишь половина пассажиров беседуют с соседом в самолете.

"Около 48% опрошенных пассажиров были в ужасе, если соседи-пассажиры сняли ботинки, 65% - если был груб со стюардессой или, конечно, много выпил алкоголя", - говорится в сообщении.

В связи с этим отмечается, что если хотите произвести хорошее впечатление на соседа - уважайте его личное пространство.

"Около 37% людей ненавидят, когда пассажиры занимают слишком много места в верхнем шкафчике для вещей, 32% сходят с ума, если кто-то использует его подлокотник. Засыпание на чужом плече ненавидят 30%, храп - 26%", - говорится в сообщении.

В опросе участвовали 2150 людей из 141 стран мира.