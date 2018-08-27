Поток иностранных туристов в Киев рекордно вырос

За полгода 2018 столицу посетили более 850 тыс. иностранных туристов, тогда как в 2013 году было за аналогичный период 660 тыс.

Киев ожидает в этом году туристов больше, чем в пиковый по показателям 2013 год, когда в украинскую столицу ехало много туристов после Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления по вопросам туризма и промоций Киевской городской госадминистрации Антон Тараненко во время брифинга.

«В этом году мы дошли до отметки 2013 года. На 2013 год пришелся пик туристического сезона в Украине. После проведения Евро-2012 страна и город стали самыми популярными среди европейских туристов. Тогда было зарегистрировано рекордное число иностранных туристов - 1 млн. 800 тыс.иИностранцев и примерно 2,5 млн.внутренних туристов. Сейчас, за полгода 2018 мы получили более 850 тыс. иностранных туристов, а за половину 2013 года было 660 тыс. туристов. То есть мы считаем, что в этом году мы или догоним показатели 2013 года, или даже сделаем их больше», - сказал Тараненко.

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По его словам, это лето стало рекордным по потоку туристов за последние 4 года.

«Этим летом гостиницы и заведения размещения чувствуют себя гораздо лучше, чем в прошлые годы. Средняя загруженность гостиниц в этот период с мая по сентябрь составляет примерно 45-50%. Хостелы и 3-звездные гостиницы заполнены примерно на 90%, загруженность 4-звездочных гостиниц составляет 65-70%. 5-звездочные отели, которых в столице шесть, заполнены в среднем на 50-55%. Это показательно за последние годы. Мы можем констатировать тот факт, что в этом году туристов значительно больше», - сказал Тараненко.

Он отметил, что в сентябре начинается традиционный бизнес-тревел сезон у Киева.

«С мая по октябрь традиционные обычные туристы приезжают, а с сентября по май путешествуют бизнес-туристы», - пояснил руководитель управления.

По его данным, больше всего туристов пока из Беларуси, которые через Киев едут на побережье Черного моря - в Затоку, в Одесскую область, Херсонскую на отдых.

«Очень показателен Израиль. Число туристов из Израиля растет каждый год. Благодаря возвращению Киеву круизных возможностей к нам едут из США и Германии. Турция в пятерке. Растет поток из Италии, Франции, Великобритании», - прокомментировал Тараненко массовые туристические потоки в Киев.

Как сообщал УНИАН, за прошлый год столица получила почти 25 млн грн туристического сбора. В этом году, учитывая увеличение потока туристов, город, по словам Тараненко, ожидает получить 30 млн грн туристического сбора.

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