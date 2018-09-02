Чем удивляет Сорочинская ярмарка-2018

Побывать на знаменитой Сорочинской ярмарке, пожалуй, хочет каждый, кто читал о приключениях украинцев в гоголевском цикле «Вечеров на хуторе близ Диканьки». А в этом году посетить это действо тем более стоит. Ведь, по словам руководителя проекта «Сорочинская ярмарка» Светланы Свищевой, в этом году у торжища юбилей. Поэтому и проходит ярмарка под лозунгом «20 лет с Украиной!».

«В Сорочинцы на ярмарку в этом году приехали торговать около 400 предприятий, более 1000 частных предпринимателей, 860 народных мастеров, более 5000 человек участников художественной самодеятельности, 36 предприятий питания. Вход на ярмарку – бесплатный», - отметила она.

Светлана Свищева уверяет, что в этом году организаторы попытались собрать для действа все свои лучшие наработки, которые смогли реализовать за 20 лет, а также приготовили новые сюрпризы и подарки.

«Мы впервые придумали аллею виноделов, где представлены лучшие украинские производителя вина и меда, впервые на ярмарке пройдет пленер художников со всей Украины, которые будут рисовать картины на гоголевскую тематику. Впервые состоится фестиваль-конкурс украинской свадьбы, во время которого пройдут презентации свадеб, традиций и обрядов из разных уголков страны, конечно же в местных нарядах, и каждый желающий сможет принять участие в самых давних свадебных народных традициях. Также посетители ярмарки смогут принять участие в изготовлении каравая в форме карты Украины», - рассказала УНИАН Светлана Свищева.

Действительно, уже в первый день ярмарки желающих пополнить композицию карты-каравая своей «лепниной» из теста было хоть отбавляй. И стар, и млад лепили из теста цветы или фигурки и украшали им композицию.

«Это хлебная карта Украины. Ее изготовили хлебопекари из Одессы. На карте нанесены все 25 регионов Украины. Каждая область выделена отдельным цветом. Эта карта вполне съедобная, но мы ее планируем после ярмарки передать в музей», - рассказал УНИАН директор по производству Одесского хлебокомбината Виталий Добровольский.

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По его словам, на изготовление карты ушло 120 кг муки, около килограмма кокосовой стружки, которую покрасили отсыпали ею на каравае каждую область. «Изделие весит около 160 кг, но в течении работы ярмарки он еще будет видоизменяться», - отметил он.

Что касается сувениров, то на продажу в Сорочинцах выставлено много оберегов, магнитов на холодильник, кружек с изображением и местности, и узнаваемых гоголевских персонажей, а еще - глиняная посуда, куклы-мотанки, изделия из лозы, вышивка и многое другое. Цены на товары разные. Например, мужскую вышиванку ручной работы можно приобрести от 900 грн. Веночек на голову можно купить за 75 грн, а магниты на холодильник – от 10 грн.

Хит продаж – мыло в виде мужского пениса. И цена не кусается – 120 гривен штука. «У нас их просто разгребают. «Даже тещи покупают зятьям, чтобы поприкалываться, - говорит мастер Надежда Бицкая. – На изготовление одного такого изделия нужно, минимум, час. А цвет можно сделать любой – все зависит от цвета красителя».

Есть на ярмарке и товары посерьезнее. В частности, экспозиция от отечественных машиностроителей Кременчугского автозавода КрАЗ. В Сорочинцах завод представляет свои автомобили - от самосвалов до военной «Фионы». Кроме того, здесь можно посидеть в кабинах белорусских тракторов и украинских комбайнов.

Для тех, кто, прогулявшись на ярмарке, нагулял аппетит, на территории действа отрыты кафе и рестораны на любой вкус и кошелек. В среднем, порция настоящих полтавских галушек со сметаной будет стоить 55 грн, вареники продаются про 45 грн.

Некоторые торговые марки дают возможность продегустировать свою продукцию совершенно бесплатно. «В одном месте мы кефир попили, а в другом - пряники поели, дальше колбасы можно попробовать. Так, погуляешь по территории, и сытым будешь», - смеется один из посетителей Сорочинцев Алексей Орлов.

Стоит отметить, что спокойствие участников ярмарки ежедневно охраняют 150 полицейских. Как рассказал УНИАН начальник полиции Миргорода Сергей Бейгул, к патрулированию приступила и пятилетняя овчарка Конкорд, натренированная на задержание опасных преступников и поиск спрятанных предметов.

«У нас территория ярмарки находится под видеонаблюдением. Также патрули есть во всех квадратах. Пока никаких ЧП не зарегистрированно», - отметил он.

По словам начальника полиции, полицейские обустроились на территории прилегающей к самой ярмарке и живут в казарменных палатках.

Что же касается гостей Сорочинцев, то, желающим остаться здесь на несколько дней, можно снять комнату (цены колеблются от 150 до 300 гривен за ночь с человека) или поселиться в своей палатке в обустроенном для этого месте.

«Остаются в основном те, кто ждет вечернего концерта или сами торговцы», - рассказывает житель села Иван.

К слову, концерта ждать имеет смысл – в этом году на Сорочинской ярмарке будет представлена большая концертная программа с очень лояльными ценами (150-200 гривен).

Так, 21 августа, зрителей ждет «Ляпис-98» (раньше - Ляпис Трубецкой) с известными хитами. 22 августа на сцену ярмарки выйдет группа «Клей угрюмого», 23 августа – группа «Barahta». 24 августа, в День Независимости Украины, в Сорочинцах выступит группа «KAZKA», 25 августа– группа Mountain Breeze, а позже – Верка Сердючка. В последний день ярмарки, 26 августа, интересный вечер организуют «Студия «Квартал 95», Александр Порядинский и группа «Вопли Видоплясова».

Олег Булашев