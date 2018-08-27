Ryanair существенно ужесточит нормы бесплатного провоза багажа

Новые правила провоза багажа на самолетах лоукостера Ryanair начнут действовать с 1 ноября 2018 года.

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair объявила о введении значительных ограничений на бесплатный провоз ручной клади на своих рейсах.

Как сообщает avianews.com, новые правила начнут выполняться для всех бронирований с 1 ноября 2018 года. Согласно с ними, все пассажиры, не оплатившие услугу приоритетной посадки, смогут провозить бесплатно только один небольшой предмет ручной клади.

Сообщается, что с ноября габариты небольшого предмета, который можно бесплатно брать в салон самолета авиакомпании Ryanair, будут увеличены с 35х20х20 см до 40х20х25 см. При этом новые контрольные рамки в аэропортах будут рассчитаны с запасом на предметы с габаритами до 42х20х30 см.

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При этом после введения новых правил пассажиры, которые захотят взять с собой большой предмет ручной клади с габаритами 55х40х20 см и весом до 10 кг, смогут это сделать, оплатив услугу приоритетной посадки стоимостью 6 евро или багажный сбор 8 евро во время бронирования билета. В случае, если сборы оплачиваются после покупки билета, их размер увеличивается до 8 и 10 евро соответственно.

При этом в первом случае пассажир сможет взять большой предмет ручной клади в салон самолета, во втором - чемодан необходимо будет сдать на стойке регистрации.

В то же время путешественники, купившие билет до 1 сентября 2018 года, в случае несогласия с новыми правилами смогут вернуть деньги за бронирование по процедуре вынужденного возврата.

Отметим, что сейчас Ryanair позволяет всем пассажирам бесплатно провозить с собой основной предмет ручной клади с габаритами до 55х40х20 см и весом до 10 кг, а также личную вещь с габаритами до 35x20x20 см без ограничения по весу. Однако основной предмет ручной клади пассажиров, не оплативших услугу приоритетной посадки, перевозится бесплатно в багажном отсеке самолета.

В Ryanair изменение условий провоза вещей аргументируют тем, что текущая политика в отношении ручной клади приводит к задержкам и не позволяет обеспечить короткие 25-минутные развороты воздушных судов между рейсами.

В 2012 году похожую политику в отношении провоза ручной клади ввел лоу-кост Wizz Air. Бюджетник позволял бесплатно брать в салон только небольшой предмет ручной клади, а в случае если пассажир хотел взять в самолет сумку большего размера, ему необходимо было оплатить специальный сбор. От подобной практики Wizz Air отказался в 2017 году. Однако уже в середине 2018 года венгерский лоукостер снова поменял правила провоза ручной клади: теперь небольшую сумку или рюкзак (максимальных размеров 40x30x18 см) пассажиры могут взять на борт бесплатно, а вот небольшой чемодан на борт могут пронести только обладатели приоритетной посадки, остальные пассажиры вынуждены здать такие вещи в багажное отделение, хотя и бесплатно.

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Первоначально Ryanair позволял брать в салон самолета бесплатно один предмет с габаритами до 55х40х20 см и весом до 10 кг. В рамках программы по улучшению сервиса с 1 декабря 2013 года все пассажиры получили возможность бесплатно проносить с собой личную вещь с габаритами до 35x20x20 см.

В начале 2017 года глава Ryanair Майкл О‘Лири пригрозил, что авиакомпания может пересмотреть политику провоза ручной клади на своих рейсах из-за злоупотреблений пассажиров.

«Мы испытываем проблемы на выходах на посадку, потому что многие пассажиры несут половину вещей из своего дома вместо одной сумки стандартного размера и одной небольшой сумки», — сказал О‘Лири, добавив, что некоторые путешественники приходят на посадку вообще с тремя сумками.

«Если это не прекратится, мы планируем изменить эту политику (по провозу ручной клади)», - прокомментировал тогда ситуацию глава Ryanair.

С 15 января 2018 года Ryanair ввел ограничения на провоз ручной клади в салоне самолета. Брать большой и маленький предметы с собой разрешили только пассажирам, оплатившим услугу приоритетной посадки. Большая ручная кладь остальных пассажиров же изымалась у выходов на посадку для бесплатной перевозки в багажном отсеке самолета.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в марте 2018 года стало известно, что ирландский лоукостер Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро. В частности, 10 маршрутов будут выполняться из Киева (Борисполь), еще 5 - из Львова. Позже стало известно об открытии еще одного маршрута из Киева - в Берлин.