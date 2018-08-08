Ryanair отменила 20 рейсов из-за забастовки пилотов

3500 клиентов, которых затронет отмена рейсов, получат возможность взять билеты на другую дату, либо вернуть себе деньги.

Авиакомпания Ryanair объявила об отмене 20 рейсов в Ирландию и из Ирландии в пятницу, 10 августа.

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Как сообщает BBC, информация появилась в свете запланированного пятого дня забастовки пилотов авиакомпании в Ирландии.

Отмечается, что 3500 клиентов, которых затронет отмена рейсов, были уведомлены о ней, и получат возможность взять билеты на другую дату, либо вернуть себе деньги.

Пилоты Ryanair в Германии также планируют объявить в пятницу 24-часовую забастовку.

В прошлом году компания заявила, что признает профсоюзы, однако все еще не заключила каких-либо трудовых соглашений со своими сотрудниками по всей Европе.

Напомним, 25 июля ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила 300 авиарейсов. В частности, отменены были рейсы из Испании, Португалии и Бельгии (а также в эти страны), поскольку в них проходит забастовка бортпроводников.