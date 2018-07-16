Без объяснения причин: авиакомпания YanAir отменила рейсы из Львова в Барселону

11 июля Международный аэропорт "Львов" возобновил обслуживание рейсов авиакомпании YanAir, которое прекращалось 10 июля из-за невыполнения авиаперевозчиком финансовых обязательств.

Украинская авиакомпания Yanair отменила рейсы по маршруту Барселона-Львов-Барселона без объяснения причин, сообщила пресс-служба аэропорта.

«Рейсы авиакомпании Yanair ANR5202 / ANR5201 на линии Барселона-Львов-Барселона отменены», - говорится в сообщении.

Как отмечается, авиакомпания YanAir подала заявку об отмене слотов (время, выделенное в аэропорту рейсу, для выполнения самолётом операции прибытия или отправления в определённую дату или период – УНИАН).

В то же время, причины отмены рейсов на линии Барселона-Львов-Барселона - не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Международный аэропорт «Львов» возобновил обслуживание рейсов авиакомпании YanAir, которое приостанавливалось 10 июля из-за невыполнения авиаперевозчиком финансовых обязательств.

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Как заявили в аэропорту, авиаперевозчика неоднократно предупреждали о приостановке предоставления услуг по обслуживанию в случае невыполнения финансовых обязательств, предусмотренных договором.

В настоящее время авиаперевозчик частично погасил задолженность и услуги аэропортом восстановлены.

Справка УНИАН. YanАir - украинская авиакомпания с пятилетним опытом работы, зарегистрирована в Житомире, базируется в аэропорту «Киев».

Компания осуществляет регулярные и чартерные рейсы из Киева, Одессы, Харькова. Основу регулярных маршрутов составляют Грузия (Тбилиси, Батуми) и Израиль (Тель-Авив). Флот YanАir состоит из самолетов Boeing B737-300, Boeing B737-400, Airbus A320 и Airbus A321.

С июня украинская авиакомпания YanAir дважды в неделю выполняет регулярный рейс Львов-Батуми. Кроме того, YanAir до первой декады июля этого года выполняла чартерные рейсы из Львова в Барселону, периодически нерегулярные рейсы на такие курорты как Анталия, Шарм-эль-Шейх и Хургада.