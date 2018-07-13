Задержка более 9 часов: печально известная Bravo Airways откладывает вылет из Киева уже 4 раза (фото)

Авиакомпания на данный момент не нашла самолета для отправки туристов на черноморский курорт.

В столичном аэропорту "Киев" ("Жуляны") – снова длительные задержки с отправкой туристов. На этот раз больше восьми часов ожидают своего вылета пассажиры рейса Киев - Бургас.

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Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на туристку, попавшую в неприятную ситуацию. По ее словам, изначально рейс должен был вылететь в 05:40 утра, однако позже его перенесли на 11:30. Когда пассажиры повторно прибыли в аэропорт, стало известно о переносе вылета уже на 13:00.

В дальнейшем вылет откладывали еще два раза. Представитель авиаперевозчика Bravo Airways успокаивает пассажиров, обещая вот-вот отправить их по нужному маршруту. По его словам, по прилету борта из Турции у него обнаружили поломку, потому на данный момент ее пытаются найти и устранить. Вылет назначен на 15:00.

Всего, по словам собеседницы издания, вылета в Бургас (Болгария) ожидает 170 человек. Авиакомпания на данный момент не нашла самолета для отправки туристов на черноморский курорт.

Этим летом участились задержки с вылетами самолетов из киевских аэропортов. Неоднократно туристы рассказывали жуткие истории, когда их сутками не отправляли на отдых, не давая воды и не обеспечивая горячее питание.