Полтысячи украинских туристов "застряли" в Турции из-за задержки рейсов

В МИД отмечают, что авиаперевозчик и туроператор должны самостоятельно урегулировать ситуацию с недоразумениями между ними.

Четыре рейса с 543 украинцами на борту не смогли вовремя вылететь из Турции в Украину из-за недоразумений между авиаперевозчиком и туроператором.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник консульского управления обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

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«Казалось, что проблемы с задержкой сроков возврата украинских туристов из-за границы урегулированы: в течение трех суток 994 украинца вернулись из Туниса. Это стало возможным благодаря слаженным управленческим решением авиакомпании «Браво», несмотря на то, что финансовые вопросы в ее взаимоотношениях с туроператором оставались нерешенными. Представители авиакомпании «Браво» были достижимыми, а коммуникация – конструктивной», - сказал Кирилич.

Дипломат отметил, что «в форс-мажорных обстоятельствах нет времени для выяснения проблемных вопросов между субъектами туристического рынка». «При таких обстоятельствах необходимо действовать безотлагательно и ради граждан Украины», - подчеркнул он.

«Но история продолжается. По состоянию на 16:00 11 июля 2018 года в Турции задержаны 4 рейса, которыми должны были бы вернуться 543 гражданина Украины на Родину», - добавил Кирилич.

По его словам, «снова авиаперевозчик и туроператор выясняют, кто кому должен, а бремя этих недоразумений ложится на плечи украинцев».

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«Консул Украины выехал на место в Анталии для обеспечения коммуникации ответственных сторон с пассажирами – гражданами Украины - с целью скорейшего возвращения украинцев домой. Но консул не имеет полномочий обязать стороны конфликта урегулировать ситуацию. Решить этот вопрос могут и должны стороны, которые брали на себя обязательства предоставить пакет достойных туристических услуг гражданам Украины», - подчеркнул дипломат.

Как сообщили УНИАН осведомленные источники, в ситуации с Турцией речь идет об авиакомпании «Анда Эйр».

Как сообщал УНИАН, информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня. Сначала около 300 украинских туристов не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Аналогичная ситуация возникла с возвращением туристов из Николаева, которые не смогли вовремя вылететь из Грузии. Проблемы возникли также у украинцев, которые отдыхали в Албании и на испанской Мальорке.