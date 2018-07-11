Из аэропорта Анталии уже более 12 часов не могут вылететь 170 украинских туристов

Туропетатор не объясняет причин задержки рейса и не спешит предоставить пассажирам питание, или хотя бы воду.

В аэропорту турецкого курорта Анталия более 12 часов ожидают своего рейса в Украину 170 туристов, среди которых – 30 детей.

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Как сообщает ТСН, ссылаясь на одного из украинцев, сейчас пассажиры ожидают рейса в Киев в зале для посадки, но самолета до сих пор нет.

"Компания Join Up! не объясняет причин и не спешит предоставить питание или даже воду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со временем украинцы все же получили посадочные документы на рейс авиакомпании SkyUp, но потом изменили на Anda Air. Посадки на рейс и до сих пор нет.

Как сообщал УНИАН, информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня. Сначала около 300 украинских туристов не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис).

Аналогичная ситуация возникла с возвращением туристов из Николаева, которые не смогли вовремя вылететь из Грузии. Проблемы возникли также у украинцев, которые отдыхали в Албании и на испанской Мальорке.

Как сообщалось в сюжете программы «Гроші», чартерные самолеты ряда украинских авиакомпаний практически исчерпали свой ресурс и ломаются все чаще, а в Министерстве инфраструктуры над проблемой задумались только после скандала с тысячами туристов, застрявших за рубежом из-за отменены авиарейсов.