Чартерный авиахлам: журналисты рассказали, что стало причиной массовой отмены авиарейсов (видео)

Украинские компании ставят на рейсы борта с исчерпанным ресурсом и богатой историей эксплуатации в странах третьего мира.

Чартерные самолеты ряда украинских авиакомпаний практически исчерпали свой ресурс и ломаются все чаще, а в Министерстве инфраструктуры над проблемой задумались только после скандала с тысячами туристов, застрявших за рубежом из-за отменены авиарейсов.

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Об этом говорится в сюжете программы «Гроши». Отмечается, что средний возраст самолетов в Украине шокирует. Bravo Airvays – 25 лет, YanAir - 26 лет, Anda Air – почти 27 лет, «Аланна» – 28,5 лет, Um Air – 29 лет, «Мотор Сич» – 37 лет.

Значительно лучше ситуация в МАУ – в их флоте аж 45 относительно новых и новых самолетов. Такие же в компании SkyUP, однако у нее есть всего два борта, поэтому она не делает погоды на рынке.

Журналисты отмечают, что после кризиса с тысячами застрявших за рубежом украинских туристов, министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил, что со следующего года максимальный возраст самолета, который эксплуатируется на территории Украины (или из Украины на международные направления), будет составлять не более 20 лет.

Такое решение обеспокоило экспертов, ведь если просто выкинуть часть авиапарка на металлолом, то цены на перелеты вырастут многократно. Эксперты настаивают – проблема не в возрасте самолета, а в том, что за ним не ухаживают должным образом.

Специалисты соглашаются, стандарты безопасности в Украине высокие, но выполняют их далеко не все, и происходит это при молчаливом согласии Мининфраструктуры.

Директор центра транспортных стратегий Сергей Вовк рассказал журналистам, что самолеты для Украины часто покупают на так называемых кладбищах самолетов. На них стоят полуразукомплектованные борта, которые уже отлетали свое, и которые можно купить по цене металлолома.

Самолет, купленный за какую-то сотню тысяч долларов, можно подремонтировать, зарегистрировать и ставить на рейс. Так в Украине и делают. Отмечается, что в худшем случае самолеты покупают не напрямую с кладбищ - сначала они попадают в страны третьего мира, где требования к их безопасности значительно меньше.

Журналисты проверили историю бортов украинских компаний – она шокирует. Три самолета фирмы YanAir, регулярно возящие украинцев на отдых, достались Украине от бедной послевоенной африканской страны Эритреи, а еще два – от нищей, пиратской Сомали.

Другие борта украинских чартерных компаний ранее летали в Судане, Нигерии, Пакистане, Камбодже, Сирии, Ираке, и т.п. Не в последнюю очередь рынок чартерных перевозок в Украине стремительно растет именно благодаря таким самолетам.

Как сообщал УНИАН, информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня.

Сначала около 300 украинских туристов не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Аналогичная ситуация возникла с возвращением туристов из Николаева, которые не смогли вовремя вылететь из Грузии. Проблемы возникли также у украинцев, которые отдыхали в Албании и на испанской Мальорке.