Кот на час: в Японии открылся необычный отель

Отель дает возможность посетителям, которые по каким-то причинам не может завести кота, шанс подружиться и пожить с ним неделю.

В японском поселке Югавара открыли отель с котокафе, где можно подружиться с одним из местных котов и даже поселиться с ним в номере.

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Посетители пишут в отзывах, что это по-настоящему целебный опыт, информирует Sora News 24.

Как отмечается, при отеле, который расположен на курорте Хаконэ, есть так называемое "котокафе". Поиграть с животными можно за 1800 иен (430 гривень). Руководство заведения решило расширить бизнес, придумав услугу аренды кота. Взять животное к себе в номер можно за 800 иен в час (190 гривень).

Даже для Страны восходящего солнца, в которой действует много фирм по аренде домашних животных, эта услуга оказалась новаторской. Одному из постояльцев отеля так понравилась эта затея, что он разметил в соцсетях восторженный пост. После этого гостиница прославилась на весь мир. Запись лайкнули более 100 тысяч пользователей Сети, а малоизвестный отель столкнулся с большим спросом со стороны туристов. Руководство заведения было вынуждено поднять цены на свои услуги.