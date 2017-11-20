Коты на службе ее величества: на работу в британском посольстве в Иордании впервые взяли пушистого "дипломата" (фото)
Кот по кличке Лоуренс начал дипломатическую службу в Аммане около месяца назад.
В посольстве Великобритании в Иордании, расположенном в столице страны Аммане, впервые в истории на службу взяли кота. Фото с трудовыми буднями пушистого «дипломата» по кличке Лоуренс показало Reuters.
У кота даже есть своя страница в Twitter, судя по которой он получил высокую должность в начале октября этого года.
Delighted to be chosen as @diplomog Palmerston's envoy in Amman. Here I am after a tough interview with p@edwardoakden. October 6, 2017
Отметим, в Великобритании коты на правительственной службе считаются довольно распространенным явлением. Их главной задачей является отлов мышей, однако в последнее время они также стали весьма популярны в СМИ и соцсетях. Наиболее известными являются кот Ларри, который принадлежит британскому премьеру и проживает в его резиденции на Даунинг Стрит. Не менее популярным является кот Палмерстон, который «работает» в британском Министерстве иностранных дел.
Как сообщал УНИАН, между Ларри и Палмерстоном нередко бывают «конфликты», за которыми общественность с интересом наблюдает.