Коты на службе ее величества: на работу в британском посольстве в Иордании впервые взяли пушистого "дипломата" (фото)

В посольстве Великобритании в Иордании, расположенном в столице страны Аммане, впервые в истории на службу взяли кота. Фото с трудовыми буднями пушистого «дипломата» по кличке Лоуренс показало Reuters.

У кота даже есть своя страница в Twitter, судя по которой он получил высокую должность в начале октября этого года.

Delighted to be chosen as @diplomog Palmerston's envoy in Amman. Here I am after a tough interview with p @edwardoakden. ic.twitter.com/LEqAmZS8pC — Lawrence of Abdoun (@LawrenceDipCat) October 6, 2017

Отметим, в Великобритании коты на правительственной службе считаются довольно распространенным явлением. Их главной задачей является отлов мышей, однако в последнее время они также стали весьма популярны в СМИ и соцсетях. Наиболее известными являются кот Ларри, который принадлежит британскому премьеру и проживает в его резиденции на Даунинг Стрит. Не менее популярным является кот Палмерстон, который «работает» в британском Министерстве иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, между Ларри и Палмерстоном нередко бывают «конфликты», за которыми общественность с интересом наблюдает.