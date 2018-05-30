Сингапурская авиакомпания запустит осенью самый длинный маршрут в мире

Авиалайнеры будут преодолевать расстояние между аэропортами в 16700 км за 18 часов 45 минут.

Singapore Airlines запустит прямой беспосадочный рейс между Сингапуром и аэропортом Нью-Йорка Ньюарк, который станет самым длинным в мире.

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Для данного маршрута, запуск которого состоится 11 октября, авиаперевозчик заказал специальную модификацию самолета Airbus A350-900 ULR (Ultra Long Range) сверхбольшой дальности. Всего компания намерена получить семь воздушных судов этого типа до конца 2018 года, передает avianews.com.

Авиалайнеры будут преодолевать расстояние между аэропортами в 16700 км за 18 часов 45 минут.

На маршруте Сингапур-Нью-Йорк Singapore Airlines будет использовать самолеты в специальной компоновке. В то время как обычные Airbus A350-900 авиакомпании имеют 253 кресла в салоне, Airbus A350-900 ULR будут летать в 2-классной компоновке на 161 место: 67 кресел будет размещено в бизнес-классе и 94 кресла - в премиальном экономическом классе. Обычный экономический класс в самолете не предусмотрен.

Сейчас Singapore Airlines обслуживает этот маршрут с ежедневной частотой с промежуточной посадкой во Франкфурте. Беспересадочные рейсы на Airbus A350-900 ULR первоначально будут выполняться три раза в неделю, а после получения дополнительного самолета с 18 октября будут переведены на ежедневный режим.

Ранее беспосадочные рейсы Сингапур-Нью-Йорк Singapore Airlines совершала до 2013 года на самолетах Airbus A340-500. Полеты были прекращены после возврата данных воздушных судов их производителю - Airbus.

В дальнейшем Singapore Airlines планирует задействовать Airbus A350-900 ULR для открытия прямых рейсов из Сингапура в Лос-Анджелес. В данный момент компания летает на данном маршруте с промежуточными посадками в Сеуле и Токио.