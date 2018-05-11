В Украине перед финалом Лиги Чемпионов изменили систему контроля пересечения украинской границы (видео)

16:48, 11 мая 2018
Новости туризма
108

Так готовятся встречать футбольных болельщиков, которые уже через две недели приедут в Украину на киевский финал Лиги Чемпионов.

Читайте такжеГоспогранслужба Украины о ЧМ-2018: "главная рекомендация – не ехать на территорию России"

На новый режим работы пограничники переходят уже с 20 мая и предупреждают, что изменения почувствуют и обычные путешественники.

Финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА пройдет в Киеве 26 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Лига чемпионов