В Украине перед финалом Лиги Чемпионов изменили систему контроля пересечения украинской границы (видео)
16:48, 11 мая 2018Новости туризма
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Уже через две недели футбольные болельщики приедут в Украину на киевский финал Лиги Чемпионов.
В Украине перед финалом ЛЧ изменили систему контроля пересечения украинской границы
Усиление мер безопасности ввели столичные аэропорты и пункты пересечения украинской границы.
Так готовятся встречать футбольных болельщиков, которые уже через две недели приедут в Украину на киевский финал Лиги Чемпионов.
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На новый режим работы пограничники переходят уже с 20 мая и предупреждают, что изменения почувствуют и обычные путешественники.
Финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА пройдет в Киеве 26 мая.
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