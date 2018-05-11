В Украине перед финалом Лиги Чемпионов изменили систему контроля пересечения украинской границы (видео)

Уже через две недели футбольные болельщики приедут в Украину на киевский финал Лиги Чемпионов.

Усиление мер безопасности ввели столичные аэропорты и пункты пересечения украинской границы.

Так готовятся встречать футбольных болельщиков, которые уже через две недели приедут в Украину на киевский финал Лиги Чемпионов.

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На новый режим работы пограничники переходят уже с 20 мая и предупреждают, что изменения почувствуют и обычные путешественники.

Финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА пройдет в Киеве 26 мая.